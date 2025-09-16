На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС пригрозил Израилю тяжелыми последствиями

Глава МИД ЕС Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в городе Газа
Amir Cohen/Reuters

Официальный представитель верховного представителя Евросоюза по внешней политике и расширению Каи Каллас Ануар аль-Ануни заявил, что Брюссель требует от Израиля прекратить военную операцию в городе Газа. Слова аль-Ануни цитирует «Интерфакс».

«Европейский союз не перестает требовать от Израиля не расширять свою операцию. Военная операция <..> еще больше усугубит уже катастрофическую гуманитарную ситуацию и поставит под угрозу жизни заложников (ХАМАС)», — подчеркнул европейский дипломат.

Как заявил аль-Ануни, чтобы прервать цикл смертей, насилия и разрушений, Тель-Авиву нужно действовать надо прямо сейчас.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Еврокомиссия геноцидом действия Израиля в секторе Газа, он заявил, что позиция ЕС по данному вопросу неизменна и состоит в том, что оределять совершение международного преступления, включая геноцид, должны международные судебные инстанции.

«Квалификация в качестве геноцида должна основываться на установлении фактов в соответствии с необходимыми правилами и при соблюдении законодательства», — подчеркнул он.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». Одновременно независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа полным уничтожением.

