На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль уничтожил мечеть XIII века в секторе Газа

Израиль уничтожил мечеть XIII века Аль-Айбаки на западе города Газа
true
true
true

Ракетный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил мечеть XIII века Аль-Айбаки на западе города Газа. Кадры произошедшего приводит азербайджанское издание Minval.

В 2023 году в секторе Газа была разрушена Большая мечеть Омара, возведенная на фундаменте построенного в V веке языческого храма. Еще в 2014 году в ХАМАС заявляли о разрушении трети мечетей в секторе Газа из-за боевых действий.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». На этом фоне официальный представитель верховного представителя Евросоюза по внешней политике и расширению Каи Каллас Ануар аль-Ануни заявил, что Брюссель требует от Израиля прекратить военную операцию в городе Газа. Как заявил аль-Ануни, чтобы прервать цикл насилия и разрушений, Тель-Авиву нужно действовать надо прямо сейчас.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа полным уничтожением.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами