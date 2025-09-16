Израиль уничтожил мечеть XIII века в секторе Газа

Ракетный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил мечеть XIII века Аль-Айбаки на западе города Газа. Кадры произошедшего приводит азербайджанское издание Minval.

В 2023 году в секторе Газа была разрушена Большая мечеть Омара, возведенная на фундаменте построенного в V веке языческого храма. Еще в 2014 году в ХАМАС заявляли о разрушении трети мечетей в секторе Газа из-за боевых действий.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». На этом фоне официальный представитель верховного представителя Евросоюза по внешней политике и расширению Каи Каллас Ануар аль-Ануни заявил, что Брюссель требует от Израиля прекратить военную операцию в городе Газа. Как заявил аль-Ануни, чтобы прервать цикл насилия и разрушений, Тель-Авиву нужно действовать надо прямо сейчас.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа полным уничтожением.