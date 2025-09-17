На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал причину отказа поехать в Москву

Зеленский заявил о невозможности поехать в Москву из-за «нападения» на Украину
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что не может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, так как это столица страны, которая, по его утверждению, нападает на Украину.

При этом он подчеркнул, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и Путиным без каких-либо предварительных условий.

Кроме того, по словам Зеленского, Европе и США нужно перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

В ответ на это предложение Зеленский сказал, что Путин «может приехать в Киев».

Ранее президент Украины призвал Трампа занять «четкую позицию» по санкциям против России.

