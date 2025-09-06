Зеленский пригласил Путина в Киев

Зеленский после отказа поехать в Москву пригласил Путина в Киев

Президент России Владимир Путин «может приехать в Киев». С таким предложением после отказа от поездки в Москву выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Он может приехать в Киев», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.

Ранее Арестович сообщил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.