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Президент Бразилии посоветовал Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны

Резкий ответ Лулы да Силвы на упрек Трампа вызвал аплодисменты журналистов
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Adriano Machado/Reuters

Журналисты на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро встретили аплодисментами слова бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, посоветовавшего президенту США Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

7 июля Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и экс-глава Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить в отношении него «охоту на ведьм».

Лула да Силва подчеркнул, что у Бразилии есть законы, правила и хозяин — бразильский народ. Он дал совет Трампу заняться жизнью своей страны, а не вмешиваться в дела других государств. Эти слова бразильского лидера вызвали аплодисменты у журналистов.

12 июня сообщалось, что Болсонару, подозреваемого в организации заговора против Лулы да Силвы, могут арестовать и осудить к октябрю.

В феврале генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Лулу да Силву.

Ранее президент Бразилии посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете.

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