Нынешние советники президента Украины Владимира Зеленского оторваны от жизни, и ему необходимо взять на их место аналитиков и представителей фондов. Такое мнение выразил эксперт Foreign Policy из Берлина Пол Хокенос.

Журналист обратил внимание на то, что недавние шаги Киева вызвали недоумение и возмущение в обществе, при этом он обратил внимание на мнения украинских политологов по этому вопросу. В числе них он процитировал исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого.

«По крайней мере, они должны приложить больше усилий, чтобы обозначить свои намерения», — заявил украинский социолог.

Также Грушецкий отметил, что недавние шаги украинского руководства выглядят «плохо продуманно». В числе таких решений Хокенос привел проекты введения уголовной ответственности за неподчинение приказам и дезертирство из рядов ВСУ и попытки отмены независимости двух антикоррупционных ведомств.

По мнению эксперта, все это свидетельствует о том, что украинский лидер «оторван от реальности», в чем виноваты его советники, от которых он и получает информацию о мнении общественности. Чтобы исправить ситуацию, он посоветовал Зеленскому заменить действующих советников на представителей украинских аналитических центров, фондов и общественных организаций.

Ранее советник Путина назвал Зеленского «узурпатором власти» на Украине.