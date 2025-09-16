На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Братиславе прошел митинг «против обнищания»

Hnonline: в Братиславе прошел митинг увеличения налогов правительством Фицо
Samuel Škultéty/Aktuality.sk

В Братиславе прошел митинг «Прогрессивной Словакии» против увеличения налогов правительством Роберта Фицо. Об этом пишет словацкое издание Hnonline.

Протестующие выступают против увеличения НДС, налога с прибыли физических лиц, «заморозки» зарплат некоторых категорий бюджетников и роста обязательных социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей. Участники протеста держали в руках флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и лозунги, в которых Фицо называют фашистом и пешкой президента РФ Владимира Путина.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в столице Словакии прошла акция против концерта Анны Нетребко.

