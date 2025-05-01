В столице Словакии прошла акция против концерта Анны Нетребко

Десятки людей пришли на акцию против концерта Анны Нетребко в Братиславе

Акция против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко состоялась в столице Словакии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, выступление состоялось 30 апреля в Словацком национальном театре в Братиславе. Незадолго до начала концерта на площади перед зданием театра собрались несколько десятков человек, которые публично раскритиковали Нетребко за нежелание осудить специальную военную операцию РФ на Украине. Участники митинга освистывали соотечественников, купивших билеты на выступление, и скандировали лозунг «Позор зрителям».

«Звучала также критика планов словацкого премьер-министра Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня Победы», — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, акцию организовало движение Otvorená kultúra («Открытая культура»).

4 апреля продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил уверенность, что Анна Нетребко не будет пользоваться популярностью у западной публики. Причина тому — ее российское происхождение, которое помешает певице построить карьеру за границей, подчеркнул эксперт.

Ранее Нетребко провела концерт в болгарской столице.