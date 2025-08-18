На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп в присутствии Зеленского заявил о любви к россиянам

Трамп: я люблю и украинцев, и россиян
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что любит и украинцев, и россиян. Трансляцию ведет C-Span.

В конце совместной пресс-конференции журналисты спросили американского лидера, что бы он хотел сказать украинцам. Трамп ответил, что любит их.

«Я люблю всех. И россиян. Я хочу, чтобы эта война закончилась. Это все», — добавил президент США.

Зеленский и Трамп проводят переговоры в Белом доме впервые после февральского скандала, когда американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся европейские лидеры, которые тоже прибыли в Вашингтон.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
