В Италии признали неготовность к нападению России или «какого-то сумасшедшего»

Италия не готова к нападению ни со стороны России, ни со стороны любого другого государства. С таким заявлением выступил министр обороны страны Гвидо Крозетто, чьи слова передает газета The Guardian.

Он посетовал, что последние 20 лет Рим не инвестировал в оборону необходимых средств, и пробелы не получится «наверстать за год или два».

«Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что наша задача — поставить страну в состояние, позволяющее ей защищаться, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас: я не говорю о Путине, я говорю о ком угодно», — подчеркнул Крозетто.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

