Лавров рассказал, представителей какой страны РФ рада видеть на «Интервидении»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона была бы рада видеть представителей Армении на «Интервидении». Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопрос о том, почему среди участников нет представителя армянской культуры, не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», — отметил российский министр.
Он пояснил, что представители Армении прекрасно знали, где и когда проводится конкурс.
16 сентября Лавров на посвященной подготовке к «Интервидению» пресс-конференции ответил на вопрос об участии недружественных России стран в конкурсе.
Журналисты отметили, что на конкурсе выступят представители США и Европы, и попросили министра уточнить, какие условия должны выполнить исполнители из «недружественных стран», чтобы попасть на «Интервидение». Лавров в ответ заявил, что Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны», есть страны, у «которых недружественные правительства».
Ранее были названы имена ведущих «Интервидения».