На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, представителей какой страны РФ рада видеть на «Интервидении»

Лавров: Россия была бы рада видеть представителей Армении на «Интервидении»
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона была бы рада видеть представителей Армении на «Интервидении». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос о том, почему среди участников нет представителя армянской культуры, не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», — отметил российский министр.

Он пояснил, что представители Армении прекрасно знали, где и когда проводится конкурс.

16 сентября Лавров на посвященной подготовке к «Интервидению» пресс-конференции ответил на вопрос об участии недружественных России стран в конкурсе.

Журналисты отметили, что на конкурсе выступят представители США и Европы, и попросили министра уточнить, какие условия должны выполнить исполнители из «недружественных стран», чтобы попасть на «Интервидение». Лавров в ответ заявил, что Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны», есть страны, у «которых недружественные правительства».

Ранее были названы имена ведущих «Интервидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами