Аксенов высоко оценил шансы международного признания Крыма

Международное сообщество после саммита на Аляске с большой долей вероятности признает Крым частью России, уверен глава Крыма Сергей Аксенов. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА Новости.

«Высокие шансы того, что Крым будет признан международным сообществом. Мы привыкли жить в изоляции, мы привыкли жить в таком режиме. Видим, что за 12 лет эти приемы ни к чему не привели», — сказал Аксенов.

Он выразил надежду, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Анкоридже на Аляске ситуация сдвинется с места и наступит момент просветления для западных стран.

Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ранее заявлял, что признание Крыма уже случилось на уровне культуры, туризма и народной дипломатии.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский может почти сразу завершить конфликт на Украине, отказавшись от притязаний на Крым и идеи членства его страны в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что хочет закончить конфликт.