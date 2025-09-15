Трамп не пошел на панихиду по своему соратнику Кирку ради гольфа

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
TMZ: Трамп пропустил панихиду по Кирку ради игры в гольф
Phil Noble/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время панихиды по своему соратнику, консервативному политику Чарли Кирку играл в гольф. Об этом сообщает TMZ.

Вечером 14 сентября Трамп был в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет американский таблоид. Он вернулся в резиденцию Белого дома в 18:30, когда люди выстроились в очередь у Центра Кеннеди, где проходила панихида по Кирку.

Центр Кеннеди расположен примерно в полутора милях (2,5 км) от Белого дома, пишет издание. Однако Трамп не счел необходимым отказаться от игры в гольф, чтобы почтить память соратника.

На самом деле панихида началась в 18:00, отмечает таблоид. Поэтому решение Трампа пропустить вечернее бдение примечательно, особенно с учетом того, что на церемонии присутствовали 85 членов Конгресса и его союзники по MAGA (политический лозунг «Сделаем Америку снова великой»).

В августе пул журналистов Белого дома выяснил, что Дональд Трамп провел на полях для гольфа четверть своего времени на посту президента. Так, из 225 дней своего президентства – 66 он провел на полях спортивных сражений.

Ранее депутат Госдумы пригласила Трампа в РФ поиграть в гольф.

