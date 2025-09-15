Премьер Израиля предупредил об экономической изоляции страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в условиях растущего международного давления должна готовиться к изоляции и может быть вынуждена перейти к автаркии — режиму максимального самообеспечения в экономике. Об этом сообщает портал Ynet.

Нетаньяху отметил, что сейчас Израиль имеет дело с «новой и сложной дипломатической реальностью» на международной арене.

«Не люблю это слово (автаркия. — «Газета.Ru») — я верю в свободный рынок и работал над тем, чтобы привести Израиль к рыночной революции. Но мы можем оказаться в ситуации, при которой наша оборонная промышленность окажется заблокирована. Нам придется развивать отечественную оборонную промышленность», — сказал премьер.

По его словам, одной из причин текущего положения является ситуация в Западной Европе, где мусульманские меньшинства оказывают давление на власти своих стран в связи с палестино-израильским конфликтом.

Он также обвинил Катар и Китай в ведении информационной войны против Израиля с использованием современных технологий. По его утверждению, эти страны инвестируют значительные средства в развитие искусственного интеллекта и оказывают большее влияние, чем традиционные СМИ, которые, как считает Нетаньяху, встают на сторону «международных меньшинств».

По мнению премьера, Израиль может справиться с текущими вызовами, опираясь на собственные внутренние ресурсы и беря пример с древнегреческих городов-государств — Афин и Спарты.

«Нам нужно будет стать Афинами и супер-Спартой. У нас нет выбора. По крайней мере в ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет», — сказал Нетаньяху.

В мае американский портал Axios писал, что правительство Израиля теряет союзников среди западных стран. По данным издания, Нетаньяху уже потерял многих из своих друзей на Западе, которые открыто выступили против него из-за «непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи».

Ранее в Германии призвали полностью запретить поставки оружия Израилю.