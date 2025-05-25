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В США утверждают, что Нетаньяху теряет друзей на Западе из-за Газы

Axios: Израиль теряет союзников из-за операции в Газе
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Global Look Press

Правительство Израиля теряет союзников среди западных стран из-за операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи. Об этом сообщает американский портал Axios.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже потерял многих из своих друзей на Западе, которые открыто выступили против него из-за «непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи».

Издание подчеркивает, что изоляция Израиля «уже выходит за рамки простой риторики».

До этого Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп выразил поддержку Израилю на фоне начавшейся наземной операции в секторе Газа.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе». Действия израильской армии стали ответом на отказ ХАМАС от американского плана освободить заложников во время перемирия, действовавшего с 19 января, и продлить его.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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