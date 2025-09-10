На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии призвали полностью запретить поставки оружия Израилю

Вагенкнехт: ФРГ должна остановить поставки оружия Израилю после удара по Дохе
Nadja Wohlleben/Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии осудить удар израильской армии по Катару и запретить поставки оружия Тель-Авиву. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«После этого военного удара правительству Германии давно пора расширить эмбарго на поставки оружия и, как, например, Испания, ввести полное эмбарго на поставки оружия в отношении Израиля», — считает Вагенкнехт.

Она также заявила, что ФРГ должна признать Палестину как суверенное государство.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Доха оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит нарушений своего суверенитета.

Ранее в МИД России назвали израильский удар по Катару нарушением международного права.

Удар Израиля по Дохе
