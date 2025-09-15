Украина рискует превратиться в страну-хоспис, и полную ответственность за это несет президент Владимир Зеленский. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается с каждым днем, а руководство страны не проводит необходимые реформы, чтобы изменить положение украинских войск. Безуглая считает, что, для того чтобы вырваться из этого «замкнутого круга», необходимы внутренние изменения.

«Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис», — написала парламентарий.

Она также отметила, что функции обороны сейчас перемешаны между Вооруженными силами Украины (ВСУ), Службой безопасности Украины (СБУ), нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к «бедламу», который «списывает людей и деньги».

До этого Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского во лжи после заявлений о возвращении территорий под Красноармейском (украинское название — Покровск). Речь идет об утверждении Сырского о том, что ВСУ смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, уступив 5 кв. км территорий, и достигли похожих успехов на Добропольском направлении.

Ранее Безуглая призвала жителей Украины готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.