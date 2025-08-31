В Раде предупредили украинцев о предстоящей зиме

Депутат Безуглая призвала жителей Украины готовиться к блэкауту и тяжелой зиме

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — написала парламентарий.

25 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России ударами по энергетической инфраструктуре Украины мешают подготовке Киева к зимнему сезону.

По его словам, российские войска атакуют не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи на Украине.

Вечером 24 августа сообщалось, что в Сумской области Украины после серии взрывов начались перебои с электроэнергией. Ведущая энергетическая компания региона «Сумыоблэнерго» утверждает, что проблемы вызваны ударами ВС РФ по расположенной на территории области критической инфраструктуре. Специалисты начали работы по восстановлению энергосистемы, а в «Сумыоблэнерго» призвали местных жителей сохранять «информационную тишину».

Ранее сообщалось, что Европа выделит Украине €500 млн на закупку газа к зиме.