В ЕС представят новую стратегию по выдаче «шенгена» россиянам

В конце 2025 года Еврокомиссия (ЕК) планирует завершить разработку новой стратегии относительно выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе. Его слова передает ТАСС.

«Что касается стратегии, которую мы представим в конце года, новая визовая стратегия действительно находится в разработке», – отметил Ламмерт.

Некоторые страны ЕС, такие как Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия — уже прекратили выдачу туристических виз гражданам России. Въезд в эти страны сохраняется только для тех граждан, у кого есть крайне веские причины и соответствующие документы. При этом для них усложнены меры контроля и проверки.

10 сентября в интервью «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова рассказала, кого в следующем году будут пускать в Европу. По ее информации, обычным туристам въезд в страны Шенгенской зоны будет закрыт, или максимально ограничен. Как утверждает Епифанова, исключение европейские чиновники могут сделать для студентов европейских вузов, родственников граждан ЕС и дипломатов.

