На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион по борьбе рассказал, как пережил отказ в визе для поездки на ЧМ

Борец Садулаев заявил, что с трудом воспринял отказ в визе для поездки на ЧМ
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Российский борец Абдулрашид Садулаев, который является двукратным олимпийским чемпионом, в интервью ТАСС заявил, что с трудом смог смириться с невозможностью поехать в Хорватию на чемпионат мира из-за невыдачи визы.

По его словам, было трудно принять факт пропуска мирового первенства, где он мог бы навязать борьбу за золотые медали другим борцам.

«Мы подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется — вопрос с шенгенской визой так и не был решен. Это тяжело принять, но я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия, и принимаю это испытание от Всевышнего с терпением и смирением», — сказал Садулаев.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Ранее вышедшего по УДО Ивана Емельяненко назвали неопасным для общества.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами