Олимпийский чемпион по борьбе рассказал, как пережил отказ в визе для поездки на ЧМ

Борец Садулаев заявил, что с трудом воспринял отказ в визе для поездки на ЧМ

Российский борец Абдулрашид Садулаев, который является двукратным олимпийским чемпионом, в интервью ТАСС заявил, что с трудом смог смириться с невозможностью поехать в Хорватию на чемпионат мира из-за невыдачи визы.

По его словам, было трудно принять факт пропуска мирового первенства, где он мог бы навязать борьбу за золотые медали другим борцам.

«Мы подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется — вопрос с шенгенской визой так и не был решен. Это тяжело принять, но я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия, и принимаю это испытание от Всевышнего с терпением и смирением», — сказал Садулаев.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

