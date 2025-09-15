На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Литвы обнаружили в лесу пакет с украинским дроном

На границе Литвы и Белоруссии нашли дрон с надписями на украинском языке
В Литве местные жители обнаружили дрон с надписями на украинском языке. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале, прикрепив фото и видео из соцсетей.

Журналист уточнил, что черный пакет, в котором лежал дрон и запчасти к нему, был обнаружен в лесном массиве поселка Юлишкес, который находится недалеко от границы Белоруссии. На корпусе беспилотника можно увидеть надпись на украинском языке «обережно рухома частина», что переводится на русский как «осторожно, подвижная часть». Кроме того, в этом же пакете лежал еще один пакет, в котором находилось что-то, напоминающее свинцовые пули, написал Стефанов.

По словам журналиста, местные жители сообщили о находке властям, однако они проигнорировали эту информацию.

«Ни минобороны, ни полиции, ни лесникам нет до него дела. Или тему сознательно пытаются замять?» — задался вопросом Стефанов.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил недоброжелателей, что в случае прямой угрозы Минск ответит любому, кто посягнет на территорию страны. Белорусский лидер подчеркнул, что для этого имеются все необходимые средства.

По словам Лукашенко, недружественная политика стран НАТО, особенно Польши и государств Балтии, перерастает в «откровенно агрессивную». Он предупредил, что если они перейдут от слов к делу, то им «мало не покажется». Глава государства заявил, что не советует это проверять.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне.

