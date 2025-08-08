Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к войне, концепция безопасности республики основана на том, что она готова нанести «неприемлемый ущерб» Польше и Прибалтике. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому журналисту Time.

«Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что на Западе понимают, что Белоруссия может быть, и не победит в войне, «но морду набьет хорошо». И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник, заключил Лукашенко.

РИА Новости до этого сообщило, что Служба безопасности, управление разведки и минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Встреча представителей структур пройдет в рамках закрытой части конференции «Новая Беларусь», запланированной в Варшаве на 9–10 августа.

О размещении «Орешника» Москва и Минск договорились в декабре 2024-го. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос, скорее всего, будет решен до конца этого года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в мирное время.