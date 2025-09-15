На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко пригрозил желающим посягнуть на «белорусскую землю»

Лукашенко: при угрозе Минск ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае прямой угрозы Минск ответит любому, кто посягнет на территорию страны, для этого имеются все необходимые средства. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что недружественная политика стран НАТО, особенно Польши и государств Балтии, перерастает в «откровенно агрессивную».

«Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую», — заявил Лукашенко.

В то же время он заметил, что «соседей не выбирают, они от Бога». Президент Белоруссии отметил, что Минск предлагает всем жить «по-добрососедски», но пограничные страны этого не хотят.

До этого в НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой», предполагающей переброску авиации и систем противовоздушной обороны ближе к границам РФ и Белоруссии. Цель операции — укрепить позиции на восточном фланге Североатлантического альянса.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами