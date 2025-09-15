Лукашенко пригрозил желающим посягнуть на «белорусскую землю»

Лукашенко: при угрозе Минск ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае прямой угрозы Минск ответит любому, кто посягнет на территорию страны, для этого имеются все необходимые средства. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что недружественная политика стран НАТО, особенно Польши и государств Балтии, перерастает в «откровенно агрессивную».

«Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую», — заявил Лукашенко.

В то же время он заметил, что «соседей не выбирают, они от Бога». Президент Белоруссии отметил, что Минск предлагает всем жить «по-добрососедски», но пограничные страны этого не хотят.

До этого в НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой», предполагающей переброску авиации и систем противовоздушной обороны ближе к границам РФ и Белоруссии. Цель операции — укрепить позиции на восточном фланге Североатлантического альянса.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне.