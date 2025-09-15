Нетаньяху отказался признать провальной атаку на ХАМАС в Катаре

Удар по руководству палестинской организации ХАМАС, находившемуся в катарской Дохе, нельзя назвать неудачным, поскольку его результаты все еще уточняются, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все еще собираем окончательные отчеты», — сказал глава правительства еврейского государства в ответ на вопрос об итогах атаки на ХАМАС.

Он также отказался признать операцию провальной, поскольку главным итогом удара, по его словам, стал сигнал всем врагам Тель-Авива о том, что им «не спастись от возмездия».

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Израиль уведомил США об ударе по Катару «всего за несколько минут» до атаки.