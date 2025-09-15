Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба после заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«[Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США] Марк Милли сформулировал цель, которую он (Стубб — «Газета.Ru») приписал Путину», — отметил журналист.

6 февраля 2022 года телеканал Fox News сообщил, что Марк Милли в ходе закрытых слушаний в конгрессе США заявил, что столица Украины падет за 72 часа в случае «полномасштабного вторжения» России на Украину.

В марте текущего года государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CNN заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться за «два–три–четыре дня», если бы не вооружения, которые Вашингтон передал Киеву в первый президентский срок Дональда Трампа. По его словам, украинские войска использовали большую часть этого оружия в первые дни боевых действий.

Ранее Трамп рассказал о препятствиях для разговора Путина и Зеленского.