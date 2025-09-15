Трамп высказался о препятствиях для разговора Зеленского и Путина

Трамп заявил, что Путин и Зеленский не могут разговаривать из-за ненависти

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не могут разговаривать из-за ненависти. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — заявил он.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

10 сентября Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о будущем телефонном разговоре двух президентов.

Ранее Трамп предупредил, что его терпение в отношении Путина иссякает.