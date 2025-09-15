На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о препятствиях для разговора Зеленского и Путина

Трамп заявил, что Путин и Зеленский не могут разговаривать из-за ненависти
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не могут разговаривать из-за ненависти. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — заявил он.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

10 сентября Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о будущем телефонном разговоре двух президентов.

Ранее Трамп предупредил, что его терпение в отношении Путина иссякает.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами