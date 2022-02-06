В США не согласились с прогнозом о «падении» Киева после «вторжения» России

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ходе закрытых слушаний в Конгрессе заявил, что в случае «вторжения» России на Украину Киев падет за 2 дня, передает Fox News.

По его мнению, при «полномасштабном вторжении» России украинская столица падет за 72 часа, в результате погибнут 15 000 украинских военнослужащих и 4000 российских военнослужащих.

Как сообщается, несколько законодателей выразили обеспокоенность тем, что администрация Байдена не отреагировала быстро и не предоставила Украине значительную военную помощь, как зенитные и реактивные системы залпового огня, которые могли бы защитить страну от российского «вторжения». По информации Fox News, США и ЕС также работают над подготовкой к «серьезному кризису с беженцами и мигрантами» в случае эскалации конфликта.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на официальные лица США сообщила, что в случае «нападения» Киев падет через два дня. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, «подсчеты» Запада относительно «взятия» Киева являются продолжением безумия и паники.