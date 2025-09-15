Лукашенко оценил события в Донбассе и Новороссии

Лукашенко: внимательно слежу за развитием событий в Донбассе и Новороссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо признался, что внимательно следит за развитием событий в Донбассе и Новороссии. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область», — заявил он.

По словам Лукашенко, Белоруссия будет всячески способствовать развитию Херсонской области по мере своих возможностей. Он добавил, что в ходе поездки у Сальдо есть возможность получше узнать белорусские предприятия, которые могут помочь в развитии региона.

Белорусский лидер выразил восхищение жителями Херсонской области, потому что в ходе обстрелов они все равно убирают хлеб и занимаются другими хозяйственными вопросами.

Ранее Лукашенко заявил, что у европейских лидеров статус «ниже плинтуса».