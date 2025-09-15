Лукашенко: Трампу не нужны лидеры стран ЕС со статусом ниже плинтуса

Президент США Дональд Трамп не хочет приглашать лидеров европейских стран к переговорам по Украине, так как они сами продемонстрировали, что их статус «ниже плинтуса». Такое заявление в ходе интервью для журнала «Разведчик» сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как он отметил, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сами признавались, что участвовали в переговорах, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине возможность накопить силы. Речь идет о встречах, приведших к подписанию «Минска-2».

«Так чего же вы (европейские лидеры — «Газета.Ru») обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса», — сказал Лукашенко, комментируя стремление глав стран — членов Европейского союза (ЕС) принять участие в переговорном процессе по Украине.

По его мнению, хозяин Белого дома нуждается в партнерах и оппонентах, с которыми можно говорить на равных. Сейчас такие лидеры есть в странах — членах БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

«Формируется серьезный противовес старым структурам. И этот маховик не остановить — новые центры силы набирают политический вес», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что с этими новыми центрами силы «придется считаться».

Ранее в ЕС признали, что неспособны сдерживать Россию.