Лукашенко выразил готовность поспособствовать развитию Херсонской области

Белоруссия будет всячески способствовать развитию Херсонской области. Об этом на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», — заявил он.

Лукашенко добавил, что в ходе поездки у Сальдо есть возможность получше узнать белорусские предприятия, которые могут помочь в развитии региона. Белорусский лидер выразил восхищение жителями Херсонской области, потому что в ходе обстрелов они все равно убирают хлеб и занимаются другими хозяйственными вопросами.

Он подчеркнул, что готов всячески способствовать строительству, развитию сельского хозяйства, а также подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию данного региона, выделяя «приличное финансирование».

До этого в интервью журналу «Разведчик» Лукашенко заявил, что мирным переговорам по вопросу урегулирования на Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог.

Ранее Лукашенко заявил, что у европейских лидеров статус «ниже плинтуса».