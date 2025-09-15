Глава МИД Сикорский: Украина будет учить Запад бороться с Россией, а не наоборот

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина и украинцы будут учить Запад «бороться» против России, а не наоборот. В интервью The Guardian он отметил, что польские военные пройдут обучение у операторов БПЛА в рядах ВСУ, чтобы предотвратить потенциальные атаки.

«Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии», — рассказал Сикорский.

По его словам, лидерам стран Запада нужно учесть, что именно Украина «будет учить Запад бороться против России, а не наоборот».

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна знать: Европа не позволит оказывать на себя давление и будет использовать все свои силы. По его словам, президент России Владимир Путин якобы «испытывает» европейцев. Российский лидер не принимает предложений о переговорах и якобы не хочет завершать конфликт на Украине, утверждает министр.

Ранее в Европе признали, что неспособны сдерживать Россию.