Губернатор Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти после обработки 91,49% протоколов

ЦИК: в Ленобласти после обработки 91,49% протоколов Дрозденко набирает 83,70%

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко после обработки 91,49% протоколов набирает на выборах губернатора региона 83,70% голосов. Об этом, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает ТАСС.

Дрозденко шел на выборы от партии «Единая Россия». На втором месте находится кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев с 6,76% голосов. У выдвинутого партией «Зеленые» Сергея Лисовского — 2,29% Кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович набирает 2,8% голосов. Кандидат «Справедливой России — Патриоты — За правду» Игорь Новиков получает 3,15%.

По имеющимся последним данным, явка избирателей на выборах губернатора составила 58,41%. Предполагается, что она может достичь 60%.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее в ЦИК рассказали, когда будут подведены предварительные итоги выборов.