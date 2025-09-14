На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат рассказал о «принципиально новой структуре» НАТО по Украине

Посол Ерхов: НАТО хочет сформировать структуру для контроля над Украиной
Yves Herman/Reuters

НАТО стремится создать такую структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной. Об этом заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов, передает газета Hurriyet.

«Налицо – попытка ряда государств, пусть и входящих в Североатлантический альянс, сформировать вне его формальных рамок и механизмов некую принципиально новую структуру», — подчеркнул он.

По словам Ерхова, упомянутая структура позволит НАТО обеспечивать военное присутствие на восточно-европейском театре, а также укреплять военно-политический контроль над Украиной.

При этом американский аналитик Стив Гилл заявлял, что страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления так называемой «коалиции желающих».

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.

