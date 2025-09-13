На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине назвали сумму, необходимую для борьбы с Россией в 2026 году

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае продолжения боевых действий Украине потребуется не менее $120 млрд в 2026 году. Слова министра приводит Reuters.

«Должен сказать, что если война продолжится, нам понадобится минимум 120 миллиардов долларов на следующий год», — заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что даже в случае прекращения военных действий, для поддержания армии в состоянии готовности к возможной новой агрессии потребуется сумма, не намного меньшая.

Кроме того, Шмыгаль заявил о необходимости продолжения операций, направленных на создание препятствий для полетов авиации в Московской области. По его словам, это создает неудобства для московских элит, которые, по его мнению, напрямую обращаются к Путину с призывом остановить конфликт, поскольку ограничение полетов создает для них значительные неудобства.

В конце августа СМИ со ссылкой на официальные данные Еврокомиссии сообщали, что за годы конфликта Украина получила от Евросоюза в общей сложности €168,9 млрд.

Ранее журналист раскрыл, как Зеленский выводит деньги с Украины.

