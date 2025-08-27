СМИ рассказали, сколько денег получила Украина от Европы за годы конфликта

Украина за три года продолжающихся военных действий получила от ЕС почти вдвое больше денежных средств, чем Венгрия за 20 лет своего пребывания в блоке. Об этом газета Magyar Nemzet.
«Согласно официальным данным Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года, то есть с начала войны, Украина получила от Евросоюза в общей сложности 168,9 миллиарда евро», — говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, с момента вступления Венгрии в ЕС в 2004 году Будапешт получил 90,2 млрд евро от Евросоюза.
До этого Венгрия подала в суд на решение Европейского союза об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.
По данным издания, Будапешт подал иск в июле. Суд общей юрисдикции в Люксембурге принял дело к рассмотрению 25 августа. В качестве ответчиков выступят Совет Евросоюза и Европейский фонд мира.
Ранее на Украине пожаловались, что на Западе не хотят отнимать у России ее активы.