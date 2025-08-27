На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали, сколько денег получила Украина от Европы за годы конфликта

MN: Украина получила от ЕС почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет
Global Look Press

Украина за три года продолжающихся военных действий получила от ЕС почти вдвое больше денежных средств, чем Венгрия за 20 лет своего пребывания в блоке. Об этом газета Magyar Nemzet.

«Согласно официальным данным Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года, то есть с начала войны, Украина получила от Евросоюза в общей сложности 168,9 миллиарда евро», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, с момента вступления Венгрии в ЕС в 2004 году Будапешт получил 90,2 млрд евро от Евросоюза.

До этого Венгрия подала в суд на решение Европейского союза об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.

По данным издания, Будапешт подал иск в июле. Суд общей юрисдикции в Люксембурге принял дело к рассмотрению 25 августа. В качестве ответчиков выступят Совет Евросоюза и Европейский фонд мира.

Ранее на Украине пожаловались, что на Западе не хотят отнимать у России ее активы.

Новости Украины
