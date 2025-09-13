На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь экс-президента Киргизии заявила, что их семью выселяют из дома

Семью экс-президента Киргизии Атамбаева принудительно выселяют из дома
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома в селе Кой-Таш. Об этом заявила дочь экс-главы государства Алия Шагиева в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пришли несколько десятков человек, часть из них — в милицейской форме, другие — в гражданской одежде и с применением силы открыли дверь. Документов они не предъявили», — сказала девушка.

По словам Шагиевой, сотрудники правоохранительных органов ударили ее помощницу, после чего отвезли в отдел милиции. Также был задержан однопартиец Атамбаева Кадыр Эрмек.

В Госагентстве по управлению госимуществом Киргизии уточнили, что дом экс-президента республики переходит в государственную собственность, поскольку его построили на госучастке. По данным агентства, земля была незаконно оформлена в собственность Атамбаева. На участке планируется строительство дома престарелых.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы по делу о событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Ранее экс-президент Киргизии заявил о готовности отбыть тюремный срок при одном условии.

