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Общество
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Суд вынес приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Суд приговорил экс-президента Киргизии Атамбаева к 11,5 года лишения свободы
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Vladimir Pirogov/Reuters

Суд Первомайского района столицы Киргизии признал экс-президента республики Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил его к 11,5 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Атамбаева признали виновным в незаконном присвоении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа в этом же селе. Экс-президента также обязали конфисковать имущество и лишили всех государственных наград.

2 мая в Минске суд заочно приговорил руководителя экстремистского формирования «‎Мая краiна Беларусь» («‎Моя страна Беларусь») Сергея Беспалова к 18 годам колонии. По данным Генеральной прокуратуры Республики, мужчине также назначили штраф в размере 42 тысяч рублей.

Суд признал Беспалова виновным в «заговоре с целью захвата государственной власти», «организации на территории Республики Беларусь массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», в «публичных призывах к захвату государственной власти», «клевете и публичном оскорблении президента Республики Беларусь» и других нарушениях.

Ранее в Турции основателя оппозиционной партии DEVA посадили в тюрьму.

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