Сикорский дал совет Трампу в отношении России

Сикорский: Трамп должен был ввести санкции, а не устраивать саммит на Аляске

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, но вместо этого устроил саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. В эфире Fox News он призвал изменить расчеты президента России.

«Путина. Мы должны убедить его, что он не сможет завоевать Украину с приемлемыми затратами. А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России», — сказал Сикорский.

По его словам, Россию нужно лишить ресурсов, необходимых для продолжения конфликта на Украине.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.