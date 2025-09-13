Раздуваемая истерия вокруг Польши выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским политикам, которые пытаются сорвать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Вся эта искусственно раздуваемая истерия выгодна исключительно главарю киевского режима и европейской партии войны», — сказал он.

10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что военнослужащие зафиксировали как минимум 23 беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства обвинил в инциденте Москву и обратился к союзникам с запросом на консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее сообщалось, что Белоруссия продолжит делиться данными о воздушной обстановке с Польшей.