Трамп назвал еще один город, где правительство США намерено бороться с преступностью

Американское правительство собирается бороться с преступностью в Новом Орлеане. Об этом заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.

«Новый Орлеан действительно в тяжелом положении, и губернатор (штата Луизиана Джефф Лэндри. — «Газета.Ru») хочет, чтобы мы пришли. Мы этим тоже займемся», пообещал глава Белого дома.

7 сентября в Вашингтоне протестующие прошли маршем, выступая против мер администрации президента США по борьбе с преступностью в американской столице.

По информации телеканала CNN, участники направились от парка Меридиан-Хилл до площади Свободы рядом с Белым домом. Манифестанты несли плакаты с лозунгами «Защитим самоуправление Вашингтона» и «Остановим захват власти Трампом». Кроме того, у протестующих были плакаты, направленные против службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE).

Ранее Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне.