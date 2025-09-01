Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне

Трамп заявил о полной победе над преступностью в Вашингтоне за 12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил о полной ликвидации преступности в Вашингтоне менее чем за две недели после переброски в город подразделений Национальной гвардии. Соответствующее заявление американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.

«Вашингтон — свободная от преступности зона, всего за 12 дней», — написал Трамп.

Решение о направлении дополнительных сил Национальной гвардии в столицу было принято администрацией президента для борьбы с ростом преступности в городе.

11 августа Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

До этого Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

Ранее Трамп угрожал «прийти» в Чикаго, если власти не разберутся с преступностью.