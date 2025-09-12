На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал «инцидент с дронами» попыткой втянуть Польшу в боевые действия

Военэксперт Крапивник: польские элиты хотят втянуть страну в конфликт на Украине
WarNewsPL/X

«Инцидент с беспилотниками» в Польше активно используется воинствующим лагерем местного истеблишмента в политических целях. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

»[Премьер-министру Польши Дональду] Туску особо не важно, сколько у него населения погибнет. Он бежит впереди паровоза. Туск с самого начала стал кричать, что мы, дескать, под атакой, что это акт войны и так далее», — обратил внимание Крапивник.

В то же время экс-президент Польши Анджей Дуда признает факт, что предыдущий инцидент, когда на территории республики упала ракета, был связан с действиями Украины и ее попыткой втянуть Варшаву в боевые действия, напомнил эксперт.

Польшу, по его словам, снова хотят втащить в украинский конфликт. И многие в Варшаве уже понимают, что угроза не на Востоке, а на Западе.

В среду Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

В Минобороны РФ при этом отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве сообщили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее Польша установила забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией.

