Внутриполитические проблемы стран Европы могут существенно ослабить западную поддержку Украины. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Хотя большинство в Европе по-прежнему выступают за поддержку Украины, способность Европы оказывать такую поддержку в долгосрочной перспективе будет ограничена, если ее лидеры не смогут справиться с внутренними экономическими проблемами», — говорится в сообщении издания.

Нынешняя сплоченность Европы, пишет NYT, «может легко разрушиться», если странам будет предложено выделить войска для участия в миротворческих силах.

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

По информации издания, речь идет о карте «Объединенные силы «коалиции желающих», датированной 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины.

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.