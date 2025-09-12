США могут ограничить въезд иностранцам за неуважительные публикации о Кирке

Ландау: иностранцев, которые прославляют насилие и ненависть, не ждут в США

Администрация США пригрозила иностранцам возможным введением визовых ограничений за неуважительные публикации в соцсетях о покушении на американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом в соцсети X написал первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Я хочу подчеркнуть, что иностранцев, которые прославляют насилие и ненависть, не ждут в нашей стране. У меня вызвало отвращение то, что некоторые в соцсетях одобряют, оправдывают или высмеивают произошедшее», — написал он.

Ландау добавил, что поручил консульским работникам принять надлежащие меры.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после покушения на Кирка.