Глава МИД Польши приехал на Украину

Глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Киев прибыл глава МИД Польши Сикорский», — говорится в сообщении.

При этом данных об официальном визите польского представителя не сообщалось. На опубликованном фото можно заметить, что Сикорского с поезда встретил украинский коллега Андрей Сибига. Цель пребывания главы польского МИД в Киеве неизвестна.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что британский принц Гарри «неожиданно» прибыл в Киев. Он заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

12 сентября новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выбрала Украину для своего первого зарубежного визита. Лондон, отметила Купер, будет на стороне Украины в достижении справедливого и прочного мира «на долгие годы».

Накануне президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев, в ходе которого он планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он сообщил, что главными темами беседы Зеленского и Стубба станут проекты по безопасности, евроинтеграция Украины, инвестиции в инфраструктуру республики и гарантии безопасности Киеву.

Ранее миссия МВФ прибыла в Киев.

