Британский принц Гарри прибыл в Киев

BBC

Британский принц Гарри «неожиданно» прибыл в Киев. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Принц Гарри неожиданно посетил Украину, пообещав поддержку тысячам пострадавших», — говорится в сообщении издания.

Гарри заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

12 сентября новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выбрала Украину для своего первого зарубежного визита.

Лондон, отметила Купер, будет на стороне Украины в достижении справедливого и прочного мира «на долгие годы».

Ранее в посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги.

