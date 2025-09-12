На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда новый министр иностранных дел Британии посетит Украину

Independent: новый глава МИД Британии посетит Киев в пятницу
true
true
true
close
House of Commons/Reuters

Глава МИД Великобритании Иветт Купер посетит Киев в пятницу, пишет Independent.

По информации издания, Купер выбрала Киев для своего первого зарубежного визита после назначения на должность.

«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — поделилась она.

Она добавила, что Великобритания выделит Украине помощь в размере 142 млн фунтов стерлингов (более 16 млрд рублей), из которых 100 млн фунтов стерлингов (11,6 млрд рублей) пойдут на ремонт систем водоснабжения и отопления, а 42 млн (около 5 млрд рублей) — на защиту электросетей, газовой и энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил 56-летнюю Купер министром иностранных дел 5 сентября.

Купер сменила на этом посту Дэвида Лэмми, который получил должность заместителя премьер-министра и министра юстиции. Освободившийся пост главы МВД заняла Шабана Махмуд, ранее возглавлявшая министерство юстиции.

13 августа Лэмми заявил сам на себя в природоохранную организацию после рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в связи с отсутствием у него лицензии.

Ранее в парламенте Британии во время выступления Стармера хотели включить звуки секса.

