Захарова высмеяла кризис культур на Западе

Захарова: культура Запада превратилась в антикультуру и варварство
Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Либеральная диктатура» превратила культуру Запада, который на протяжении веков позиционировал себя как лидер, в антикультуру и варварство. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

По ее словам, сегодня наблюдается кризис культур и кризис целого ряда стран в сфере культуры, и связано это с тем, что западная культура превратилась в антикультуру из-за антиценностей.

Дипломат добавила, что это «сворачивание в сторону прямого варварства». Захарова отметила, что этому есть доказательства, — например, снос собственных памятников.

Россия же, утверждает представитель МИД, напротив, бережет культурное наследие и памятники.

«Вы хотите идти путем расчеловечивания, со сносом памятников... за бесконечные дискуссии на тему, кому какой половой орган в какое место привесить, перешить или прошить? Или вы хотите идти путем сохранения истинных ценностей, любви и уважения к классической культуре, к классической музыке, к классической литературе?» — задалась вопросом Захарова.

В ходе этой же встречи дипломат заявила, что «чудовищный» проект по отмене русской культуры Западом «провалился».

Ранее Захарова высказалась о «заговоре в дурдоме» на Украине.

