Захарова заявила о провале «чудовищного» проекта Запада

«Чудовищный» проект по отмене русской культуры Западом «провалился», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«И он не мог состояться, но эти люди на Западе, определенная часть их так называемой политической элиты, а лучше сказать антиэлиты, просто сами себя и разоблачили», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что подтверждением провалившихся попыток отменить русскую культуру является, например, Международный форум объединенных культур, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге, потому что на нем присутствует огромное количество зарубежных гостей.

По словам Захаровой, форум стал площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема этого года - «Возвращение к культуре - новые возможности».

О неудавшихся попытках Запада отменить российскую культуру на международной арене заявляла также вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, несмотря на предпринимавшийся попытки Европы отменить гастроли дирижера Валерия Гергиева, Международный конкурс имени П.И. Чайковского все равно состоялся. Также она уточнила, что по плану прошел и Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.

Ранее Лариса Долина заявила о невозможности отмены русской культуры на Западе.