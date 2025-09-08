На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась о «заговоре в дурдоме» на Украине

Ukraine Presidency/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «заговором в дурдоме» слова сбежавшего с Украины бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сбежал из страны после запрета на выезд за границу для бывших дипломатов.

В интервью для испанского издания Corriere della Sera Кулеба заявил, что ему пришлось «бежать из страны как вору ночью», поскольку президент Украины Владимир Зеленский пытается пользоваться решением гражданского общества «ограничить критику власти ради военных успехов» чтобы «запрещать любые мнения, которые отличаются от его собственного».

«На меня нацелились, потому что я публично осудил желание Зеленского прекратить деятельность обеих комиссий», — рассказал он.

По словам Кулебы, в некоторых кругах украинской власти царит «советское мышление», из-за которого человек, который «выезжает за границу как свободный гражданин», считается «агентом, замышляющим заговор против государства».

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — прокомментировала слова Кулебы Захарова.

По мнению российского дипломата, из слов «Кулебища» следует, что попытки построения демократии на Украине привели к диктатуре, а сам он «улетел к зарубежной кормушке».

До этого Кулеба заявил, что запрет на выезд является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.

Ранее в Госдуме назвали заявление Кулебы о бегстве попыткой «докричаться» до Запада.

